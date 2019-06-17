14 Октября 2020
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Владимир Васильев (2016) | Фото: Накануне.RU

Глава Дагестана госпитализирован в Москве

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева.

У него диагностировали воспаление легких, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Глава республики проходит лечение.

На время его отсутствия обязанности главы Дагестана временно исполняет председатель правительства республики Артем Здунов.

Васильев стал врио главы Дагестана в октябре 2017 года. Через год местный парламент избрал его главой республики на пять лет.

При руководстве Васильева в Дагестане начался политический и экономический разгром укоренившихся в республике мафиозных кланов.

В конце мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко был госпитализирован в лечебное учреждение. Причиной обращения стал болевой синдром в связи с травмой спины.

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Глава Дагестана госпитализирован в Москве

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Теги: дагестан, владимир васильев, воспаление легких



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