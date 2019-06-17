Полицейские Кургана в течение трех дней проверят водителей пассажирских автобусов

В Кургане с 18 по 20 июня пройдет мероприятие "Безопасный автобус".

Сотрудники ГИБДД проверят водителей автобусов и их транспортные средства на предмет нарушений, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Курганской области.

Стоит отметить, что за 5 месяцев этого года в городе по вине водителей автобусов произошло 13 аварий, в которых пострадали 15 человек.

Курганские перевозчики часто допускают грубые нарушения - это и плохое состояние автобусов, отсутствие предрейсового контроля.