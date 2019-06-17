Столица Ямала осталась без летних кафе и аттракционов

В Салехарде в этом сезоне не будет летних кафе и аттракционов. Слухи о запрете летних кафе властями опровергла сама администрация, как оказалось, предприниматели не подали ни одной заявки на их размещение, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители столицы Ямала обратили внимание на отсутствие уличных кафе в городе. До 2019 г. администрация ежегодно выделяла площади для летней уличной торговли и аттракционов, но регулярно выносились представления о незаконности размещения торговых точек в результате нарушения установленных норм предпринимателями, пояснили в мэрии. В результате договоры расторгались досрочно, кафе закрывались в середине сезона.

"В результате чего, в этом году обращений со стороны предпринимателей о размещении объектов сезонного функционирования в адрес администрации города не поступало", - рассказали в администрации.