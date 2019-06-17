Сурков не уходит? Бабич может занять должность в Минэкономразвития

Михаил Бабич может стать заместителем министра экономического развития. Как сообщает телеграм-канал Незыгарь, уже в скором времени ожидается подписание соответствующего распоряжения.

Согласно источникам Незыгаря, должность замминистра вводится специально для бывшего посла РФ в Белоруссии. Ожидается, что Бабич будет курировать интеграционную работу кабинета министров, в частности взаимодействие с Евразийской экономической комиссией, СНГ, а также форматом Союзного государства России и Белоруссии.

В случае, если такое назначение состоится, деятельность Михаила Бабича будет сходна с той, что осуществляют сейчас трое помощников президента (Ушаков, Сурков, отчасти Белоусов), двое советников (Глазьев, Кобяков) и управление по межрегиональным и культурным связям (Чернов).

Михаил Бабич в МЭР может курировать отдельный блок, осуществляющий ревизию всех экономических, гуманитарных программ и соглашений между странами бывшего СССР, по сути продолжив выполнение обязанностей во время работы послом.

В текущем году в отношениях с Белоруссией необходимо завершить переговоры по ценам на газ, по налоговому маневру, разобраться с компенсацией за грязную нефть, а также подготовить новую редакцию Союзного договора.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Михаил Бабич может занять пост куратора Донбасса в ранге помощника главы государства. В этой связи в телеграм-каналах начали муссироваться слухи о возможной отставке Владислава Суркова, занимающегося вопросами социально-экономического сотрудничества со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Однако, как сообщали источники Накануне.RU, в настоящее время нет предпосылок для глобальных изменений в составе помощников по политике на украинском направлении, а кроме того кураторство над республиками ЛДНР не имеет официального статуса.