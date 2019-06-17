Екатеринбург переименовали в "Город бесов"

На въезде в Екатеринбург утром 17 июня появилась надпись "Город бесов", передает корреспондент Накануне.RU.

Табличка сделана в полном соответствии со стилем дорожных указателей. Кто ее сделал и прикрепил - пока неизвестно.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев пригрозил приехать в Екатеринбург изгонять бесов. Табличка может быть связана с переносом строительства храма Святой Екатерины, из-за которого в городе проходили массовые беспорядки - люди протестовали против появления храма в сквере у Драмтеатра.

Опрос екатеринбуржцев относительно выбора площадки для строительства храма будет проведен в сентябре.