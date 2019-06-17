14 Октября 2020
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ключи от квартиры (2016) | Фото:informaplus.ru

В Амурской области дети-сироты получили жилье только после вмешательства прокурора

Администрация города Тында в Амурской области только после вмешательства городского прокурора обеспечила жильем пятерых человек, имеющих статус детей-сирот.

Выяснилось, что власти города длительное время игнорировали исполнение законодательства. Семьи детей-сирот вынуждены были снимать квартиры, пишет Regnum.

Уточняется, что прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию обязанности обеспечить сирот жильем.

Ранее в Хабаровске выпускники детских домов прекратили акцию протеста. 3 июня они объявили голодовку у здания правительства Хабаровского края с требованием решить "квартирный вопрос".

Как сообщалось, одна из участниц голодовки была госпитализирована после того, как почувствовала себя плохо.

4 июня с протестующими встретился губернатор Сергей Фургал, который заверил, что в текущем году 580 сирот получат жилье.

СКР начал проверку по фактам нарушения прав выпускников детских домов в регионе. В прокуратуре заявляли, что права на жилье детей-сирот нарушаются много лет, власти обещали сдать к 2018 году 500 квартир, но сдали только 212.

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В Амурской области дети-сироты получили жилье только после вмешательства прокурора

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Теги: сироты, жилье, амурская область



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