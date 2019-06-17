14 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Собеседование культура Наталья Комарова (2019) | Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

В Югре может пройти международный чемпионат по этикету

В Ханты-Мансийке четыре претендента на пост главы департамента культуры рассказали, как они будут привлекать в сферу частные инвестиции, какими мероприятиями хотят развивать отрасль, а также как вывести направление на федеральный уровень, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Собеседование с кандидатами провела губернатор Наталья Комарова. Первой выступила заместитель директора департамента общественных и внешних связей – начальник управления по внешним связям Инна Арканова. Она рассказала, что в культуре надо применить более совершенные методы менеджмента и маркетинга: в регионе сформирован уникальный имущественный, социальный комплекс.

"Особенно меня зацепило то, что югорчане сами реализуют многие уникальные проекты, в числе которых, например, "Культурная мозаика". Это те локальные проекты, которые должны реализовываться в Югре на системной основе", – сказала Арканова.

В части совершенствования маркетинга в культуре надо включить окружные проекты в единую информационную систему страны, войти в федеральные сети, в частности, "Культура", "Яндекс. Афиша" и прочие. Это позволит распространить позитивный опыт Югры не только на российские регионы, но и на весь мир.

На вопрос губернатора о том, как любовь югорчан к театру выразить простыми и понятными проектами, Арканова отметила, что "простые и понятные механизмы должны быть закреплены в законах". По её мнению, "имеют большой потенциал культурные агломерации: необходимо больше рассказывать населению об этой сфере деятельности".

Собеседование культура Наталья Комарова(2019)|Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Приуральского района Ямала Роман Завьялов заявил, что одной из проблем, которую надо срочно решать, является развитие сельских домов культуры, которые сейчас находятся в упадке. В пример он привел опыт Ямала, где работают централизованные клубные системы. Завьялов предложил проработать вопрос о возвращении клубной системы в регион.

Внебюджетные средства он готов искать для сферы культуры, в первую очередь, через расширение перечня платных услуг. Во-вторых, необходимо внедрить передовые информационные технологий для привлечения большего числа граждан. Комарова предложила в Югре делать в натурные съемки большого кино.

Директор школы №5 из Югорска Артур Латыпов хочет на посту директора департамента внедрять принципы культуры во все сферы деятельности, в частности, через создание творческих коллективов на предприятиях, разработку и внедрение проектов "Театр в школу", "Ансамбль в школу". Кроме того, он предложил организовать окружной телевизионный конкурс "Золото Югры". По его словам, жители автономного округа, в первую очередь, юные, должны иметь возможность увидеть результаты своих трудов от занятий в учреждениях культуры.

Житель Ханты-Мансийска Константин Чернышев, представляя свой вариант развития окружной культуры, подарил губернатору собственноручно сделанный кубик, отражающий видение развития региональной культуры. Грани изделия отражают служение людям, жизненные ориентиры, брендирование автономного округа в масштабах страны, внедрение 5G и другое.

Собеседование культура Наталья Комарова(2019)|Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО

"Задача сферы культуры – чтобы каждый югорчанин, приходя в библиотеку, школу искусств, на спектакль, концерт чувствовал себя соучастником процесса. Считаю актуальным провести международный чемпионат по этикету. В ходе IT-форума я провел ряд встреч с различными специалистами. И многие из них выразили желание уже сегодня принять участие в разработке этого проекта", – сказал Чернышев.

Вскоре губернатор решит, кто именно из участников встречи возглавит департамент культуры.

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В Югре может пройти международный чемпионат по этикету

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Теги: конкурс, директор департамента культуры, отбор, кандидаты



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