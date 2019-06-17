В России нашли "мнимых" и "ленивых" бедных - их предлагают лишить соцпособий

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут "Известия".

О предварительных итогах первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности говорится в отчетах региональных властей, направленных в Минтруд.

По данным издания, речь идет о Татарии, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Новгородской, а также Нижегородской и Томской областях.

Так, в Ивановской области чиновники выделили группу "ленивых" бедных. Это те, кто "имеют дополнительное имущество, но не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния - продать, сдать в аренду или использовать земельный участок для дополнительного источника продуктов питания".

Кроме того, региональные чиновники считают, что стоит отказывать в поддержке и так называемым "мнимым" бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Росстат при оценке уровня бедности планирует включить в выборку женщин с детьми до шести лет, что может повлиять на рост показателя. Однако в ведомстве уточнили, что речь идет о новом исследовании, целью которого является изучение положения семей с детьми до 6 лет.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в стране в 2018 г. показал снижение на 0,5%. В Минтруде оценили расходы на полное преодоление бедности в 800 млрд руб.

Президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 г. Сегодня в России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом.