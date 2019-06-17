Продукты в России будут маркировать "светофором"

Осенью Росстандарт примет ГОСТ для маркировки продуктов так называемым светофором: цветовая маркировка на упаковке будет информировать покупателя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Красный цвет будет означать, что их содержание существенно превышает норму.

Маркировка поначалу будет добровольной. Требования не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик, пишут "Известия". Кроме того, без маркировки останутся сахар,кондитерские изделия, сладкие напитки и сыры.

У маркетологов есть опасения, что подобная мера вскоре станет обязательной, в ФИЦ питания и биотехнологии предположили, что в будущем ГОСТ маркировки может стать одним из нормативов в сфере торговли.