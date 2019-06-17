14 Октября 2020
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Общество За рубежом
Арчи Харрисон (2019) | Фото:instagram.com/SussexRoyal

Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию сына Арчи Харрисона

В честь Дня отца, который накануне отмечали в США и Великобритании, герцогиня Сассекская Меган (37) опубликовала на официальной странице в Instagram новую фотографию месячного сына Арчи Харрисона. На снимке видны только его глаза и лоб, ребенок держит маленькой рукой палец отца, тут же можно увидеть обручальное кольцо принца Гарри (34) крупным планом.

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В комментариях, естественно, восторги и умиления. Но не все так единодушны. Многие пользователи возмущаются, мол, Гарри гораздо дольше чем отцом является сыном, а вот фотографию его отца Меган в блоге почему-то не разместила. А уж о ее собственном отце Томасе Маркле и говорить нечего – бывшая голливудская актриса после переезда в Лондон перестала общаться с родителем и полностью его игнорирует, хотя тот сам признавался, что много раз пытался вступить в контакт с дочерью и ее новой семьей. К слову, у старшего брата Гарри – принца Уильяма – все в Instagram чинно и благородно: фото с младшим сыном Луи и фото с отцом, принцем Чарльзом.

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Меган Маркл и принц Гарри показали новую фотографию сына Арчи Харрисона

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Теги: меган маркл, принц гарри, британская королевская семья, арчи харрисон



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