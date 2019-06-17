14 Октября 2020
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Экономика В России
микрозаймы (2016) | Фото:Накануне.RU

Исследование: россияне берут микрозаймы для покупок товаров первой необходимости

Специалисты выяснили, с какой целью клиенты микрофинансовых организаций берут займы и в каких объемах.

Опрос провела компания "Юником 24". Как оказалось, около 45% клиентов берут займ на неотложные нужды. Около половины опрошенных с доходом ниже 30 тыс. руб. берут деньги в МФЦ для покупки продуктов, товаров для дома и ремонта бытовой техники.

Как говорят в микрофинансовых организациях, клиенты перестали брать деньги "впрок", а занимают ровно столько, сколько необходимо, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, средний размер займа в российских микрофинансовых организациях за первые пять месяцев 2019 года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, упав до 12 тыс. руб.

Как сообщили в компании MoneyMan, в Москве показатель упал на 5% — до 15,640 тыс. руб. В МФО это объяснили отсутствием роста доходов и возросшей финансовой грамотностью россиян.

Также выяснилось, что чаще всего жители страны берут займы из-за непредвиденных расходов и задержек зарплаты.

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Исследование: россияне берут микрозаймы для покупок товаров первой необходимости

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Теги: микрозайм, МФО, кредит



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