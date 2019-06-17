14 Октября 2020
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(2011) | Фото:

"Люди в черном" возглавили российский кинопрокат

Фантастический боевик "Люди в черном: Интернэшнл" заработал по итогам прошедших выходных в России и странах СНГ 240,6 млн руб.

Лента возглавила отечественный кинопрокат. Фильм режиссера Гэри Грея повествует о тайном сообществе людей, контролирующем инопланетных существ на Земле и оберегающем планету от угроз извне.

Главные роли исполнили Крис Хемсворт, известный по ролям Тора, и Тесса Томпсон, сыгравшая одну из валькирий в "Мстителях".

Второе место кинопроката занял мультфильм "Тайная жизнь домашних животных - 2". Картина за прошедший уик-энд заработала более 121 млн руб.

Замыкает тройку лента "Аладдин" режиссера Гая Ричи по мотивам знаменитого мультфильма студии Disney. За минувшие выходные сборы ленты составили более 75 млн рублей. Роль молодого воришки Аладдина исполнил актер Мена Массуд, принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт, а образ джинна воплотил Уилл Смит, сообщает ТАСС.

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"Люди в черном" возглавили российский кинопрокат

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Теги: кино, Люди в черном



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