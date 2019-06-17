В Шереметьево произошел сбой при регистрации пассажиров
В московском аэропорту Шереметьево возникли технические неполадки.
Сотрудники авиакомпании были вынуждены вручную вносить в компьютеры данные пассажиров.
Из-за сбоя у стоек регистрации выстроились сотни человек. Кадры с места были опубликованы в Сети, сообщает телеканал "Звезда".
Тем временем, пресс-служба воздушной гавани сообщила, что сбоев в работе системы регистрации нет, она работает штатно, сообщает РИА "Новости".
"Система регистрации работает штатно", - сказал собеседник агентства.