В Шереметьево произошел сбой при регистрации пассажиров

В московском аэропорту Шереметьево возникли технические неполадки.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены вручную вносить в компьютеры данные пассажиров.

Из-за сбоя у стоек регистрации выстроились сотни человек. Кадры с места были опубликованы в Сети, сообщает телеканал "Звезда".

Тем временем, пресс-служба воздушной гавани сообщила, что сбоев в работе системы регистрации нет, она работает штатно, сообщает РИА "Новости".

"Система регистрации работает штатно", - сказал собеседник агентства.