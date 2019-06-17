14 Октября 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 самолеты авиакомпания аэрофлот норд (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево произошел сбой при регистрации пассажиров

В московском аэропорту Шереметьево возникли технические неполадки.

Сотрудники авиакомпании были вынуждены вручную вносить в компьютеры данные пассажиров.

Из-за сбоя у стоек регистрации выстроились сотни человек. Кадры с места были опубликованы в Сети, сообщает телеканал "Звезда".

Тем временем, пресс-служба воздушной гавани сообщила, что сбоев в работе системы регистрации нет, она работает штатно, сообщает РИА "Новости".

"Система регистрации работает штатно", - сказал собеседник агентства.

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В Шереметьево произошел сбой при регистрации пассажиров

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Теги: аэропорт, Шереметьево, авиация



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