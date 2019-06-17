Самозанятые получат поддержку властей

Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых часть мер государственной поддержки, которые распространяются на малый и средний бизнес.

Это, прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП". Как ожидается, закон об этом вступит в силу с 1 января 2020 года.

Планируется создание корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым. А в региональных центрах "Мой бизнес" до конца текущего года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной арендной ставке.

Как сообщила глава департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова, таким образом, самозанятым предполагается оказывать имущественную поддержку. Также им предполагается оказывать другие меры государственной поддержки, в том числе - открывать самозанятым доступ к программе льготного кредитования МСП под 8,5% годовых.

Тем временем, у некоторых россиян за последние полгода выросла долговая нагрузка.

Среди них - самозанятые, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель рассчитывается на основании данных от 4 тыс. российских кредиторов. За последние шесть месяцев наибольшее сокращение уровня долгов зафиксировано у работников таких сфер экономики, как "Юриспруденция", "Службы охраны" и "Общественное питание".

При этом рост уровня долговой нагрузки вырос у самозанятых россиян, а также у представителей таких отраслей, как "Фармацевтика и медицина" и "Маркетинг, реклама и PR".

Долговая нагрузка представляет собой соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу.