СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями Дальнего Востока на льготных условиях.

С такой инициативой выступила Общественная палата, направив предложение в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Минвостокразвития поддерживает инициативу: дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого потребуются законодательные изменения. Как считают эксперты, такая финансовая поддержка повысит привлекательность Дальнего Востока и поможет сократить продолжающейся отток населения.

Как предполагается, условия, на которых люди будут заключать сделки с гарантийными фондами, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок.

Целевые кредиты под государственные гарантии могут выдавать на любые нужды жителей Дальнего Востока.

Как сообщил доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, идея повысит привлекательность региона, так как решает две ключевые задачи: поручительство фонда снимает для банка-участника проблему рисков невозврата и снижает финансовую нагрузку населения на обслуживание долга, сообщают "Известия".

По состоянию на апрель 2019 года задолженность дальневосточников перед банками достигла 988,7 млрд руб., доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

Как сообщалось ранее, в Приморском крае в ближайшее время могут попасть под сокращения около 4 тыс. человек.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Владимир Исаков, увольнения ожидаются на реальных, работающих производствах. "Например, РусГидро планирует перевести 500 энергоремонтников края в Хабаровскую ремонтно-монтажную компанию. Но отраслевой профсоюз, опираясь на практику подобных схем, считает, что люди просто останутся без работы", - сказал Исаков.

По его словам, без работы могут остаться около 4 тысяч человек работников в энергетике, судостроении, горной металлургии и других отраслях. Среди причин - тяжелое финансовое положение организаций, сокращение гособоронзаказа, переведение части персонала на аутсорсинг.

Тем временем, похожие проблемы отмечаются и в других регионах Дальнего Востока. Как сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, реальная ситуация с работой на Дальнем Востоке существенно отличается от официальной картины: "идут массовые сокращения без предоставления высвобождающимся новых рабочих мест, а на открывающиеся вакансии приглашаются жители других регионов и стран, готовые трудиться за более низкую зарплату и при отсутствии каких-либо соцгарантий". "Это негосударственный подход", - отметил Шмаков.