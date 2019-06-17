СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями Дальнего Востока на льготных условиях.

С такой инициативой выступила Общественная палата, направив предложение в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Минвостокразвития поддерживает инициативу: дальневосточные регионы могут стать пилотными при реализации механизма целевого кредитования, но для этого потребуются законодательные изменения. Как считают эксперты, такая финансовая поддержка повысит привлекательность Дальнего Востока и поможет сократить продолжающейся отток населения.

Как предполагается, условия, на которых люди будут заключать сделки с гарантийными фондами, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок.

Целевые кредиты под государственные гарантии могут выдавать на любые нужды жителей Дальнего Востока.

Как сообщил доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, идея повысит привлекательность региона, так как решает две ключевые задачи: поручительство фонда снимает для банка-участника проблему рисков невозврата и снижает финансовую нагрузку населения на обслуживание долга, сообщают "Известия".

По состоянию на апрель 2019 года задолженность дальневосточников перед банками достигла 988,7 млрд руб., доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

Как сообщалось ранее, в Приморском крае в ближайшее время могут попасть под сокращения около 4 тыс. человек.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Владимир Исаков, увольнения ожидаются на реальных, работающих производствах. "Например, РусГидро планирует перевести 500 энергоремонтников края в Хабаровскую ремонтно-монтажную компанию. Но отраслевой профсоюз, опираясь на практику подобных схем, считает, что люди просто останутся без работы", - сказал Исаков.

По его словам, без работы могут остаться около 4 тысяч человек работников в энергетике, судостроении, горной металлургии и других отраслях. Среди причин - тяжелое финансовое положение организаций, сокращение гособоронзаказа, переведение части персонала на аутсорсинг.

Тем временем, похожие проблемы отмечаются и в других регионах Дальнего Востока. Как сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, реальная ситуация с работой на Дальнем Востоке существенно отличается от официальной картины: "идут массовые сокращения без предоставления высвобождающимся новых рабочих мест, а на открывающиеся вакансии приглашаются жители других регионов и стран, готовые трудиться за более низкую зарплату и при отсутствии каких-либо соцгарантий". "Это негосударственный подход", - отметил Шмаков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: жителей Дальнего Востока удержат льготными займами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дальний Восток, займы, кредиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 14:26 Мск Глава Минвостокразвития пожаловался на отсутствие субсидируемых рейсов и региональной авиакомпании

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.04.2019 03:02 Мск СМИ: жителей Дальнего Востока увольняют, заменяя мигрантами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети