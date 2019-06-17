14 Октября 2020
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Экономика В России
доллар евро (2009) | Фото: rian.ru

Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу

Эксперт компании "БКС Брокер" Сергей Гайворонский сообщил, сколько будет стоить доллар и евро к началу августа на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 7,5%.

Из-за ее снижения, а также улучшения прогноза по росту потребительских цен до 4,2-4,7%, рынок облигаций федерального займа и национальная валюта продемонстрировали слабую реакцию.

По словам Гайворонского, до середины 2020 года Центробанк России перейдет на нейтральную политику и доведет ставку до 6-7%. Быстрое замедление инфляции обусловлено нестабильностью мировых рынков, торговыми войнами, доведением НДС до 20%, низким потребительским спросом.

Как отмечает эксперт, если американский президент Дональд Трамп продолжит переговоры с Китаем, а ОПЕК+ продлит сделку, то курсы доллара и евро могут достигнуть 63 и 71 руб. соответственно, сообщает "Российская газета".

Напомним, 14 июня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Регулятор отметил замедление годовой инфляции, вместе с тем рост экономики в первом полугодии складывается ниже прогнозов.

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 г. с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, говорится в сообщении регулятора. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса.

Напомним, ключевая ставка не менялась с декабря 2018 г. В декабре 2018 г. ставка была повышена на 0,25% из-за риска роста инфляции после повышения НДС. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор допускает понижение ставки во втором-третьем квартале текущего года.

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Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро к августу

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Теги: евро, доллар, экономика



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