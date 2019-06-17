СМИ: лекарства подорожают за счет маркировки

Стало известно, во сколько обойдется введение обязательной маркировки лекарств.

Внедрение инициативы началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько производителей лекарств, заявивших о желании поучаствовать в проекте.

С 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет обязательной для всех фармацевтических компаний. Как сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, единая для всей страны система "Честный знак" позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке - от производителя к дистрибьюторам и далее - в аптечные сети и медицинские учреждения.

По словам представителей фармацевтических компаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится в 100 млн руб. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 коп., а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 руб., сообщает "Российская газета".

Тем временем, в России продолжается рост цен на лекарства. Так, шестой месяц подряд дорожает "Валидол", сообщает Росстат. Стоимость на седативный препарат в апреле увеличилась на 2,9%, в марте — 3,6%, в феврале — 5,8%, в январе — 10,5%. В декабре и ноябре лекарство подорожало на 15,2% и 15,4% соответственно.

Кроме того, подорожали такие препараты, как "Левомеколь" (2,7%), "Лоратадин" и "Офтан Катахром" (2,3%). "Линекс", "Корвалол", "Бромгексин", йод и бинты возрасли в цене на 0,8-1,3%, сообщает телеканал "360".

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом отпускные цены на лекарства устанавливаются "в сторону снижения" в условиях, "установленных правительством".