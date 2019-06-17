"Прямая линия" с Путиным: поступило 600 тысяч вопросов

Около 600 тыс. обращений поступило к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно статистике обращений, 354 тыс. 607 вопросов поступило по телефону, 160 тыс. 926 обращений посредством СМС. Также 27 тыс. 469 обращений было отправлено при помощи приложения, 21 тыс. 56 - из социальных сетей. 20 тыс. 950 обращений - это письма на сайт, а 14 тыс. 119 человек прислали сообщения с помощью ММС.

"Прямая линия" начнется 20 июня в полдень по московскому времени, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, коммунальные тарифы, обманутые дольщики, низкие зарплаты и социальные выплаты - эти темы больше всего волнуют россиян, приславших вопросы для "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Рейтинг последнего "онлайна" был рекордно низкий, а за год упал и рейтинг самого президента. Судя по обнародованным вопросам, в фокусе окажутся выигрышные для федеральной власти и вредные для региональных чиновников темы.

Ключевыми темами "прямой линии" 2019 г. ожидаемо стали пенсионная "реформа" и цены на бензин. После "драки" - свершившегося повышения возраста выхода на пенсию - махать транспарантами перестали даже профсоюзы, а новую волну повышения топливных цен Правительство сдерживает в ручном режиме до июля. Одна из интриг "прямой линии" - 2019 - вопрос о деле журналиста Ивана Голунова и последствиях истории для статей Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков. "Уголовку" закрыли аккурат перед общением президента с народом, но обсуждение методов работы силовых ведомств, по мнению экспертов, может поднять рейтинг первого лица.