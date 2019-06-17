Власти ДНР установили организаторов убийства Захарченко

Спецслужбы ДНР установили имена причастных к убийству главы республики Александра Захарченко.

"В частности, можно отметить Сергея Моторина, кстати, выходца с Донбасса, раньше служившего в Славянске. В настоящее время является помощником начальника 5-го Управления ДКР. Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова [Моторола] и Александра Захарченко", — сообщается в материале телеканала "Россия".

Как отмечается, один из пойманных спецслужбами ДНР диверсантов "назвал имя заказчика убийства Александра Захарченко".

"(Позывной) Швед. Появлялся на якобы разоблачительных пресс-конференциях всегда в балаклаве и черных очках. Долгое время личность оставалась неизвестной. Но вот раскрыт. Андрей Байдала. Агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ", — отмечается в сюжете телеканала.

Как считают спецслужбы ДНР, Швед курировал группу, которая готовила убийство руководителя одного из спецподразделений ДНР Ильича — одного из тех силовиков, кто обещал найти и арестовать убийц Захарченко.

"И получается, что Андрей Байдала [Швед] хотел убить того, кто охотится за ним самим как за убийцей", — подчеркивается в материале журналистов "России".

Ранее лидер ДНР Денис Пушилин сообщил, что установлены заказчики убийства главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. По его словам, установлена вся цепочка: организаторы, исполнители, заказчики. При этом среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Следствие еще продолжается, позже все фамилии задержанных будут оглашены.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате теракта в центре Донецка. В сентябре в ДНР был задержан подозреваемый, который является сотрудником СБУ. Он дал показания.

По его словам, группе, которая готовила теракт в центре Донецка, передали "совершенно новое" устройство. Задержанный уверен, что оно было передано на Украину американскими спецслужбами. По его оценкам, оно стоит более $10 тысяч.

Пушилин ранее заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы.