В России ответили на заявление Болтона о военном контракте с Венесуэлой

В России прокомментировали слова советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона о новом военном контракте Москвы и Каракаса.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал это "очередной выдумкой", которая нужна, чтобы "поддержать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия".

"Президент Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали", — отметил он.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что заявление Болтона - типичная конспирология. По словам сенатора, озвученная Болтоном сумма – "менее 13,5 млрд руб. в рублевом эквиваленте, что составляет что-то в районе 0,075% от расходной части федерального бюджета России на 2019 год, – кроме смеха вообще ничего не вызывает".

Напомним, советник Трампа сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Москвой оборонный контракт на сумму $209 млн. сообщает РИА "Новости".

Ранее в США рассказали о значительном сокращении российского присутствия в Венесуэле. Американский президент Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter заявление о том, будто Россия вывела "большую часть своих людей из Венесуэлы". Глава Белого Дома не уточнил, кого именно имел в виду под "своими людьми", однако ранее в статье газеты The Wall Street Journal говорилось о сокращении числа военных советников с тысячи до нескольких десятков.

Москва со своей стороны отрицает присутствие военных советников или сотрудников ЧВК в Венесуэле. По официальным данным, в латиноамериканской стране находятся лишь сотрудники "Ростеха", занимающиеся ремонтом техники, поставленной Каракасу. Как передаёт "Интерфакс", штат представительства остаётся неизменным в течение нескольких лет, но некоторые технические специалисты периодически прибывают в Венесуэлу и покидают её. Так, на днях завершились работы по ремонту партии самолётов. При этом все российские структуры, занимающиеся оборонным экспортом, не намерены разрывать связей с боливарианской республикой и, напротив, заинтересованы в их укреплении.