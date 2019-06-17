В Москве совершил экстренную посадку Boeing 737

Лайнер авиакомпании "Аэрофлот", который выполнял рейс Милан — Москва, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево".

У самолета была выявлена неисправность в системе кондиционирования. Командир экипажа, находясь в воздушном пространстве Белоруссии, доложил о срабатывании датчика разгерметизации и запросил экстренное снижение.

Диспетчеры дали добро снизиться до 7 тыс. метров, после чего самолет продолжал путь до аэропорта "Шереметьево". Борт совершил благополучную посадку, пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".