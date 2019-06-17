Экс-министра спорта Прикамья получил "условку" за "обогащение" на 23,6 млн

В Перми вынесли приговор экс-министру спорта Павлу Ляху, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко "увел" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Прокуратура требовала для экс-министра три с половиной года условно.

Лях получил за это три года с испытательным сроком в два года, сообщил Накануне.RU его адвокат Иван Хозяйкин. По преступлению, касающемуся базы "Раздолье", - речь шла о злоупотреблении полномочиями при организации спортивных сборов – бывший чиновник оправдан. Защитник добавил, что он и его подзащитный будут обжаловать приговор, потому что считает Ляха невиновным в "уводе" денег при реконструкции "Динамо".