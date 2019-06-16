14 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2004) |

Девочка покалечилась в екатеринбургском аквапарке

В аквапарке Екатеринбурга травмировалась маленькая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным пресс-службы, трехлетняя девочка, находясь на территории аквапарка, поскользнулась и получила травму. Для оказания медицинской помощи она была доставлена в больницу.

Сообщения об инциденте проверяет управление СК. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью девочки, конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

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Девочка покалечилась в екатеринбургском аквапарке

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Теги: аквапарк, лимпопо, девочка



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Развитие сюжета:

Ранее 17.06.2019 10:05 Мск В аквапарке "Лимпопо" девочка разбила голову: СК ищет виновника, которому грозит штраф или лишение свободы

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