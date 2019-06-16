Девочка покалечилась в екатеринбургском аквапарке

В аквапарке Екатеринбурга травмировалась маленькая девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным пресс-службы, трехлетняя девочка, находясь на территории аквапарка, поскользнулась и получила травму. Для оказания медицинской помощи она была доставлена в больницу.

Сообщения об инциденте проверяет управление СК. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью девочки, конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности при нахождении посетителей в аквапарке. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.