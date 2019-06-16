ЦРУ и АНБ США помогли Соболь снять Федермессер с выборов в Мосгордуму

Решение Анны Федермессер о прекращении избирательной кампании в Мосгордуму вызвало недоумение в политических кругах. В частности, широкое обсуждение вызвала информация о том, что её шантажом и угрозами заставили сняться Любовь Соболь и Алексей Навальный.

Для начала, была организована массированная травля, как в соцсетях, так и в реальной жизни. По словам самой Федермессер, на нее обрушился поток клеветы, оскорблений и грязных инсинуаций. Женщина не смогла это терпеть, поэтому и сняла свою кандидатуру с выборов.

Факт травли, кстати, признали даже в либеральном крыле. Так, журналист Андрей Красовский написал по этому поводу, что Анну Федермессер «хищно и неприбранно съели люди, многие из которых считают себя двигателями свободы». А Леся Рябцева заявила, что Навальный намеренно использует Любовь Соболь для травли женщин, чтобы избежать нападок со стороны феминисток. Даже руководитель «Эха Москвы» Алексей Венедиктов – и тот признал факт травли.

По данным Федерального агентства новостей, Алексей Навальный мог угрожать Федермессер и членам ее семьи физической расправой. Но есть и другая версия, будто бы Анну выдавили из предвыборной гонки с помощью политического шантажа, добытого не без участия беглого олигарха Ходорковского.

Приближённый к ФБК источник рассказал журналистам, что Любовь Соболь якобы получила компромат на Федермессер от представителя Ходорковского, плотно сотрудничающего с ЦРУ. Сделка прошла в немецком Бонне, куда Соболь ездила 12 июня на церемонию вручения премии Немцова.

«От него протеже Навального получила компромат на Федермессер - все личные переписки из всех возможных западных социальных сетей и мессенджеров, собранные Агентством национальной безопасности США (АНБ). После этого на Нюту было оказано давление», - заявил собеседник издания.

Эта версия вполне имеет право на жизнь, если вспомнить, что американские службы давно держат под колпаком пользователей социальных сетей и ведут прослушку телефонных разговоров. Об участии Facebook,Google и Microsoft в тотальной слежке еще в 2013 году заявлял бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Собранная информация впоследствии используется властными структурами США в собственных интересах.

Напомним, как только Федермессер снялась с выборов, от 43-го округа выдвинулся футболист Дмитрий Булыкин. Не теряя времени даром, команда Навального начала травить и его, обвинив спортсмена в пропаганде пьянства.