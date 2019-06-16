13 Октября 2020
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(2019) | Фото: sledcom.ru

Пензенский губернатор считает, что о трагедии в Чемодановке распространяют фейки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил, что в соцсетях распространяются фейковые новости о трагедии в Чемодановке. Обращение главы региона размещено на сайте правительства области.

Белозерцев напомнил, что в России принят закон, который направлен на борьбу с такими фейк-новостями. "Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путем вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценёно соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача-защитить граждан и мы её выполним", - сказал губернатор.

К сожалению, он не уточнил, какие именно новости считает фейком.

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Пензенский губернатор считает, что о трагедии в Чемодановке распространяют фейки

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Теги: конфликт в чемодановке, чемодановка, цыгане, массовая драка



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