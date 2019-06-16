Аргентина и Уругвай остались без электричества

Два государства остались без электричества сегодня - Аргентина и Уругвай, а также несколько городов в Чили испытали тотальный блэкаут.

Энергокомпания Эдесюр сообщает в своем аккаунте Twitter, что причина масштабной аварии в сбое работы оборудования.

В блоге, где компания публикует всю поступающую по теме информацию, размещено коммюнике правительства Аргентины, в котором, в частности, говорится: "Секретариат министерства энергетики сообщает, что сегодня в 07.00 произошел крах Аргентинской системы межсетевого взаимодействия (SADI), который привел к массовому отключению электроэнергии по всей стране, что также затронуло Уругвай".

На текущий момент энергетики уже начали восстанавливать энергоснабжение, однако это может занять несколько часов.