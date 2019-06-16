В Чемодановке ввели сухой закон

В Чемодановке и двух соседних селах запретили продавать алкоголь. Постановление выпустило правительство региона, документ опубликован на официальном сайте.

В тексте постановления говорится, что установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 15 по 17 июня включительно на территории сел Кижеватово, Лопатки и Чемодановка. Контролировать исполнение постановления будет министр сельского хозяйства области.

Напомним, массовая межнациональная драка в Чемодановке привела к перекрытию федеральной трассы и смерти человека. После этих событий в поселке, где проживают четыре тысячи человек, создадут отделение полиции, проведут освещение, водопровод и дорогу.