Митинг в поддержку Голунова в Москве посетили 1600 человек. Сам журналист не пришел

Митинг, который планировался в поддержку журналиста Ивана Голунова, посетили 1600 человек. Такие данные сообщает столичный полицейский главк.

Полиция и Росгвардия обеспечили безопасность на мероприятии.

Известно, что сам Иван Голунов митинг не посетил.

По итогам митинга принята резолюция с требованиями провести тщательную проверку по делу Голунова и привлечь к ответственности виновных в его необоснованном уголовном преследовании, проанализировать приговоры, постановленные по статье 228 Уголовного кодекса РФ за последние годы, а также обратиться в прокуратуру с целью разработки регламента общения сотрудников силовых структур с журналистами на массовых мероприятиях.

Напомним, дело Ивана Голунова вызвало резкую критику странными действиями полиции, которые объявили о найденной в квартире журналиста нарколаборатории, а в сумке Голунова - пакете с наркотиками. Однако смывы с рук и срезы ногтей показали отсутствие наркотических веществ, нарколаборатория оказалась не имеющей отношения к журналисту. Дело было прекращено, Голунова отпустили из-под домашнего ареста. Президент Владимир Путин отправил в отставку двоих высокопоставленных полицейских, чьи подчиненные могут быть причастны к этим событиям. В защиту журналиста прошел несанкционированный митинг, где правоохранители провели массовые задержания участников.