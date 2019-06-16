13 Октября 2020
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крым россия карта (2015) | Фото:

Для крымчан введут новые правила въезда на Украину

При въезде жителей Крыма на Украину их будут опрашивать о целях поездки. Об этом заявил в Херсоне первый замглавы украинского министерства по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.
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По его словам, это позволит "более тщательно анализировать те проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в Крыму".

Желание Киева показать себя помощником, к которому обращаются крымчане, понятно. Вот только сами крымчане вряд ли обрадуются такой "помощи". Мониторинг будет проводиться на границе в форме анонимного анкетирования.

Отметим, что на границе с Крымом работают три украинских контрольных пункта въезда-выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на выборы президента Украины в апреле приехали голосовать "целых" 700-800 крымчан. Да и то по словам Мустафы Джемилева - многолетнего в прошлом лидера запрещенного в России "Меджлиса".

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Для крымчан введут новые правила въезда на Украину

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Теги: Украина, Крым



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