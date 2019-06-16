От пассажирского поезда, следующего в Москву, отцепился вагон

Поезд №738 Брянск - Москва расцепился в момент отправки со станции Брянск-Орловский. Девятый вагон поехал в Москву, а десятый уже нет.

Брянская транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается, задержка движения поездов составила более трех часов.

В пресс-службе МЖД, обслуживающей эту ветку, пояснили, что оперативно устранить неисправность сцепки между вагонами не удалось, для пассажиров указанного поезда был подан резервный состав. "Пассажирам по их желанию, оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов", - сообщили в МЖД.