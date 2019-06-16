Десятки тысяч гектаров леса сгорели в Якутии

Природные пожары в Якутии прошли по площади, превышающей 114 тысяч га. Из них по лесной территории пламя прошло на 87 тыс. га. Об этом сообщается на сайте минприроды республики.

Работы по тушению лесных пожаров ведутся на восьми очагах, площадью всего около 94 га.

Еще 66 точек контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 66 в Алданском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Томпонском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском и Усть-Майском районах.