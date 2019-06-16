Дрессированная медведица покалечила двоих мужчин в Саратовской области

Медведица напала на прохожих в Саратовской области. По данным местного главка полиции, животное содержалось в гараже, откуда смогло удрать на свободу.

Медведица, принадлежащая цирковому дрессировщику, время между гастролями проводила в гараже. Сбежав на волю, "артистка" напала на проходившего мимо гаражей пожилого мужчину. Очевидец, который попытался прийти на выручку, тоже пострадал. После нападения медведица скрылась в зарослях, а пострадавшие обратились к врачу и в полицию.

Животное удалось оперативно поймать. Его владелец объяснил, что до мая работал в Союз Концерте Пензенского цирка. Медведицу он купил в 2014 году.