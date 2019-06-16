Опрос о месте строительства храма св. Екатерины проведут в сентябре. Предварительные даты

Опрос екатеринбуржцев относительно выбора площадки для строительства храма св. Екатерины будет проведен в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Председатель городского парламента Игорь Володин назвал даты проведения среза мнений горожан - предварительно 14-15 сентября.

"Дата выбрана не случайно, так как в это время можно опросить наибольшее количество людей (все уже вернутся из отпусков, с дач). Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос. На следующем заседании рабочей группы будет обсуждаться процентное соотношение голосов. Что же касается территории сквера, она будет исключена из списка мест для строительства храма", - подчеркнул Володин.

Следующее совещание рабочей группы предварительно будет назначено на 20 июня.

Напомним, сегодня митрополит Кирилл известил общественность, что епархия больше не претендует на площадку возле Драмтеатра. Ранее из списка были исключены еще не несколько популярных площадок, вокруг которых протесты могли вспыхнуть с новой силой.