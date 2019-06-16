13 Октября 2020
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Происшествия
(2019) | Фото: sledcom.ru

Еще 12 человек задержаны по делу о побоище в Чемодановке. В том числе вероятный убийца

Следователи-криминалисты, работающие в Чемодановке по делу о произошедших накануне массовых волнениях, при помощи коллег из МВД и ФСБ смогли получить доказательства причастности еще 12 человек к произошедшему, они задержаны. В числе задержанных - подозреваемый в убийстве 34-летнего мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете, вскоре задержанным предъявят обвинение. Из троих, задержанных ранее, двоих уже взяли под арест, насчет третьего вопрос решается с учетом состояния здоровья.

Напомним, дело возбуждено по статьям "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

В настоящее время продолжаются допросы свидетелей, а также иные следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и очевидцев произошедшего. Следствие устанавливает все причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

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Еще 12 человек задержаны по делу о побоище в Чемодановке. В том числе вероятный убийца

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Теги: конфликт в чемодановке, чемодановка, цыгане, массовая драка



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