Митрополит Кирилл объявил, что епархия отказывается от планов строить собор в сквере

Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл заявил, что церковь отказывается от идеи строительства храма в сквере у Драмтеатра. Об этом говорится в послании митрополита, опубликованном на сайте епархии.

Послание митрополита переполнено укоризненными обвинениями в адрес противников строительства, опрос ВЦИОМ назван лживым и лукавым, освещение протестов - ложью пропаганды. Горожан митрополит обвинил в том, что они "вытесняют бога из жизни", которую он сам и создал.

"И вот Спаситель, источник воды живой - мешает фонтану; Христос, освятивший своими стопами Генисаретское озеро - изгоняется с Исетского пруда, а Господу, произрастившему "из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая - не находится места среди его собственных деревьев", - говорится в тексте, опубликованном епархией.

"Мы (...) с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, (...) но, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной. И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз – это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар", - заявил священник.

"Мы ожидаем победы не над людьми, а над ложью, будучи призванными Самим Богом быть свидетелями истины, - считает митрополит.

Он отметил, что церковь вскоре начнет строительство собора святой великомученицы Екатерины "на достойном её святости месте".

Напомним, проект строительства храма в сквере около Драмтеатра возмутил горожан предполагаемой вырубкой взрослых деревьев, разрушением сложившегося архитектурного ансамбля и городской среды набережной огромным собором. После недельных протестов от выбранной площадки призвали отказаться областные власти. Сейчас готовится опрос, в результате которого будет выбрано другое место под строительство церкви - уже четвертое.