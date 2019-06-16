13 Октября 2020
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Наука и техника В России За рубежом
Дмитрий Рогозин (2019) | Фото:vk.com/tosky_vk

Илон Маск ответил русским на "запуск" в космос Дмитрия Рогозина в красных "Жигулях"

Создатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил в твиттере на пост о "запуске" в верхние слои атмосферы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в красном автомобиле "Жигули" седьмой модели.

Напомним, ранее создатели космического стартапа из Сибири провели эксперимент: запустили аэростат, у которого в качестве экспериментальной полезной нагрузки на борту была моделька ВАЗовской "классики" красного цвета и переделанная в кабриолет. В машинку поместили макет Дмитрия Рогозина – все по аналогии с манекеном, который на автомобиле Tesla Илон Маск со своей командой запустил в космос на ракете. Правда, "Рогозин" космоса так и не достиг, приземлившись где-то между Китаем и Монголией. Тем не менее, эксперимент стал поводом для мемов и целой серии постов со знаменитым "Как тебе такое, Илон Маск?".

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Маск решил прокомментировать ссылку на новость с таким заголовком: "Чтобы поиздеваться над Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос". Бизнесмен ответил: Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле". К слову, 1 апреля этого года Маск выпустил песню как раз в стиле рэп.

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Илон Маск ответил русским на "запуск" в космос Дмитрия Рогозина в красных "Жигулях"

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Теги: илон маск, рогозин, роскосмос, освоение космоса



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