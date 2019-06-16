13 Октября 2020
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Происшествия
пожарные в Махачкалинском морском торговом порту (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

При взрыве танкера погибли 4 человека, - официальное сообщение

Волжское пароходство опубликовало официальное сообщение о ситуации в махачкалинском порту, где во время перекачки нефтепродуктов взорвался танкер. По данным компании, погибли четыре человека.

Ранее, напомним, сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести.

"11 июня около 04.30 мск на теплоходе "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачала произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Произведена эвакуация экипажа. Из 12-ти членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении на сайте Волжского пароходства.

пожарные в Махачкалинском морском торговом порту(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Компания намерена оказывать всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории.

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При взрыве танкера погибли 4 человека, - официальное сообщение

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Теги: взрыв танкера, порт махачкалы



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Ранее 11.06.2019 09:12 Мск В Махачкалинском порту произошел взрыв на танкере, сообщается о жертвах

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