При взрыве танкера погибли 4 человека, - официальное сообщение

Волжское пароходство опубликовало официальное сообщение о ситуации в махачкалинском порту, где во время перекачки нефтепродуктов взорвался танкер. По данным компании, погибли четыре человека.

Ранее, напомним, сообщалось о двух погибших и одном пропавшем без вести.

"11 июня около 04.30 мск на теплоходе "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачала произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Произведена эвакуация экипажа. Из 12-ти членов экипажа на берег эвакуировано девять, из них трое пострадавших были отправлены в медицинские учреждения. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении на сайте Волжского пароходства.

Компания намерена оказывать всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории.