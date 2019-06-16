Трамп назвал госизменой статью NYT об усилении кибератак США на Россию, а журналистов "врагами народа"

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал статью в New York Times об усилении кибератак со стороны США в адрес России. Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Это акт госизмены от некогда великой газеты, отчаянно нуждающейся в истории, любой истории, даже если она плоха для нашей страны и недостоверна! Что-то не так с нашими коррумпированными СМИ. Они сделают или скажут, что угодно, даже без малейшей мысли о последствиях! Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!" - написал Трамп.

Добавим, что статья, которую так ненавязчиво прорекламировал Трамп, вышла на сайте NYT несколькими часами ранее с заголовком "Соединенные Штаты наращивают кибератаки на российскую энергосистему". В тексте говорится, что американские специалисты действуют в ответ на российские кибератаки, которые, в свою очередь, представляют серьезную опасность для энергетики и нефтяной сферы США. "Это несет значительный риск эскалации ежедневной цифровой холодной войны между Вашингтоном и Москвой", - предупреждает газета.