В Киеве при взрыве во дворе жилого дома повреждено газовое оборудование

В Киеве произошел взрыв в дворе жилого дома. Разрушены гаражи, повреждена газовая труба.

По данным сайта городской администрации Киева, взрыв произошел поздно вечером в одном из гаражей во дворе трехэтажного дома на улице Тургеневская, 16. Разлетевшимися обломками перебило газовую трубу, в результате чего дом частично отключен от голубого топлива.

Пока не установлено, что именно взорвалось. На месте происшествия работают спасатели.