В Челябинской области нашли бесхозные ящики с боеприпасами

В Челябинской области местные жители нашли и, возможно, растащили по домам ящики с боеприпасами. Об этом сообщает Baza.

Сообщается, что ящиков было несколько десятков - их обнаружили около летного училища в Курчатовском районе.

"Внутри, судя по документам и ГОСТу — порох и взрывчатые вещества для Росатома или Роскосмоса. Пока к ящикам не приехали полицейские, их количество сильно преуменьшилось", - передает Telegram-канал, по сведениям которого, несколько ящиков утащили к себе гражданские.