Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, переселят. Но не в Канаду, конечно

Жителей кемеровского Киселевска, попросивших убежища в Канаде из-за плохой экологии, переселят. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Instagram.

"Приехал в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом", - написано под видеозаписью в аккаунте главы региона.

Напомним, жители Киселевска обратились за помощью к премьер министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу. Они записали видеообращение, в котором просят предоставить им статус беженцев и убежище из-за плохой экологической ситуации в городе.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, - говорится в видеообращении жителей Киселевска. - Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли".

По их словам, Канаду они выбрали потому что она "похожа на Сибирь". "Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса", - отмечают местные жители.

Жители, если верить Instagram губернатора, его планы поддержали и готовы в августе обсудить предложение более детально. "Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле", - сообщается в соцсети.