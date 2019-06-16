Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, переселят. Но не в Канаду, конечно

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
Киселевск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, переселят. Но не в Канаду, конечно

Жителей кемеровского Киселевска, попросивших убежища в Канаде из-за плохой экологии, переселят. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Instagram.

"Приехал в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом", - написано под видеозаписью в аккаунте главы региона.

Напомним, жители Киселевска обратились за помощью к премьер министру Канады Джастину Трюдо и генсекретарю ООН Антонио Гуттерешу. Они записали видеообращение, в котором просят предоставить им статус беженцев и убежище из-за плохой экологической ситуации в городе.

"Этой зимой весь мир увидел наш черный снег, - говорится в видеообращении жителей Киселевска. - Мы задыхались от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли".

сугробы, черный снег, грязь(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

По их словам, Канаду они выбрали потому что она "похожа на Сибирь". "Чистый воздух и чистая вода сейчас становятся недоступными во многих городах Кузбасса", - отмечают местные жители.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Приехал в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле.

Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)

Жители, если верить Instagram губернатора, его планы поддержали и готовы в августе обсудить предложение более детально. "Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле", - сообщается в соцсети.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, переселят. Но не в Канаду, конечно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: киселевск, убежище в канаде, цивилев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.11.2019 07:50 Мск Жителей кузбасского Киселевска начали переселять в экологически чистый район

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.06.2019 14:48 Мск Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде из-за "экологической катастрофы"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети