Один из пострадавших в ДТП под Воронежем скончался. Теперь в списке погибших 8 человек

В ДТП в Воронежской области погибли восемь человек. По информации ГУ МВД региона, накануне вечером на трассе Воронеж - Луганск столкнулись лоб в лоб легковушка и микроавтобус.

По предварительной версии, виновником стал водитель автомобиля Форд Фокус. Он, двигаясь в сторону Воронежа, не справился с управлением, в результате чего его машина вылетела на встречку, где врезалась в микроавтобус Фольксваген Транспортер.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса всмятку вся кабина. На месте погибли семь человек, еще один скончался позднее. В больнице остается 10-летняя девочка, пострадавшая в этом ДТП.