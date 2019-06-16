Не было бы счастья, да несчастье помогло: В Чемодановке отремонтируют дорогу, откроют полицейский участок, сделают водопровод

Губернатор Пензенской области после массовой драки в Чемодановке заметил, что у села есть проблемы, которые теперь он намерен решить. На сайте областных органов власти сообщается, в частности, что есть вопросы, касающиеся благоустройства в селе, водоснабжения, уличного освещения, транспорта, социальной защиты населения.

"Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом. По улице Заречной готовьте проектно-сметную документацию, ее ремонт планируем на следующий год. По освещению готовим проект и также сделаем на следующий год. Проведите ревизию участка водопроводных сетей на улице Заречной и делайте проект на водопровод", - распорядился губернатор Иван Белозерцев.

Также он обратился к руководству краевого главка МВД с просьбой оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают 4 тысячи граждан.

Такое пристальное внимание поселку уделено благодаря межнациональной массовой драке, в результате которой была перекрыта федеральная трасса, погиб человек, а в полицию доставили больше 170 человек.