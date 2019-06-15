13 Октября 2020
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пожарная машина, депо, пожарные, пожар (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 44 человека

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице Павла Шаманова произошел пожар в 18-ти этажном жилом доме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 18.28. Пожар произошел на пятом этаже. Площадь возгорания - 20 кв. м. Повреждено домашнее имущество и балкон.

Из дома были эвакуированы 44 человека, в том числе восемь детей. Пострадавших нет. Справиться с огнем спасателям удалось за восемь минут. В тушении были задействованы 13 человек личного состава и 43 единицы техники.

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В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 44 человека

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Теги: пожар, эвакуация



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