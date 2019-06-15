В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку: двое в больнице

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Солнечногорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского МСУ на транспорте СК РФ.

По информации следствия, инцидент произошел накануне вечером. Приблизительно в 21.35 у легкомоторного учебно-спортивного самолета "Вилга - 35" отказал двигатель. Лайнер приземлился между деревнями Климово и Тимофеево. Пилот 1953 года рождения и пассажирка 1975 года рождения были доставлены в больницу.

Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.