На Ямале перевернулась лодка: погибли отец и сын

В Тазовском районе произошла трагедия: перевернулась моторная лодка Казанка, из-за чего погибли мужчина 1964 года рождения и его сын 2006 года рождения.

ЧП произошло накануне. О нем в своем Instagram сообщил заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Аркадий Бессонов. По его словам, отец с сыном направлялись из Тазовска в Газ-Сале. До пункта назначения они так и не дошли. Тела погибших нашли 14 июня, в 16.24, примерно в 20 километрах от Тазовска, спасатели обнаружили лодку и тело мальчика. Позже, в 19.15 - нашли тело его отца.

Мальчик был в спасательном жилете, на мужчине жилета не было. Причины, по которым лодка перевернулась, неизвестны.