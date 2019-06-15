Центробанк может запустить собственную цифровую валюту

Центробанк рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, однако это не произойдет в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Соответствующее заявление прозвучало на студенческой конференции в "Сколково". По словам Эльвиры Набиуллиной, для реализации подобного проекта необходимо, чтобы технологии обеспечивали надежность и бесперебойными.

"Технологии должны быть зрелыми, в том числе и технологии распределенных реестров", - заявила она, добавив, что также необходимо, чтобы общество было готово к отказу от наличных. По ее словам, во многих странах наличные пользуются большим спросом, поскольку люди "дорожат своей приватностью, анонимностью" и распространение неанонимных digital-валют требует готовности общества.

Она также посоветовала авторам проекта сравнить и изучить преимущества цифровой валюты центрального банка над другими технологиями, например, системой быстрых платежей.