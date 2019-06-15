Глава автономии цыган поделилась своей версией конфликта в Чемодановке: поругались дети

Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр поделилась с "Национальной службой новостей" своей версией возникновения конфликта в Чемодановке, который перерос в массовую драку.

По ее словам, "вопрос не стоил выеденного яйца" - на пруду поссорились дети, после чего жители Чемодановки пришли в дом цыган и начали драку.

"Об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать?" - приводит издание слова главы цыганской автономии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, уголовное дело об убийстве селянина во время драки передано для расследования в Главное следственное управление СК РФ. Такое распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин для наиболее полного и оперативного расследования. Глава ведомства призвал привлечь к ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, которые не приняли вовремя меры по стабилизации обстановки в Чемодановке.

В настоящий момент следствием установлены все участники конфликта, задержаны трое фигурантов, идет работа по задержанию других участников драки. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, вчера на народный сход около полутора тысяч жителей Чемодановки вышли после драки между местными жителями и цыганами. В результате бойни, которая, по данным местных полицейских, произошла 13 июня из-за "бытового конфликта", пострадали пять человек. Двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в больницу Пензы с черепно-мозговой травмой, скончался. Возбуждены и расследуются уголовные дела. Ранее они были переквалифицированы. СУ СК РФ по Пензенской области сообщало троих задержанных.

Участие в народном сходе принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что ситуация находится под контролем и пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего.