12 Октября 2020
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Петр Порошенко, Сергей Думенко (Епифаний), храм, раскол, криминал (2018) | Фото: пресс-служба президента Украины

Филарет: Пусть эта "ПЦУ" отделяется от киевского "патриархата"

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что не возражает, чтобы раскольническая "единая церковь" отделилась от его "патриархата". Он не будет об этом сожалеть, так как это зависимая от Фанара церковная структура, у которой все равно нет признания.
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Как сообщало Накануне.RU, ему пригрозили отлучением, если он созовет собор киевского "патриархата" и восстановит его.

В свою очередь, Денисенко сказал, что его обманули, потребовав распустить его "патриархат" до выдачи томоса, текст которого скрывался. Однако он продолжает существовать как юридическое лицо и будет восстановлен. Нынешнюю "единую церковь" он назвал "чисто формальным объединением", поскольку она была создана на соборе Фанара. К тому же у нее нет признания.

"Поэтому хвастаться тем, что мы имеем томос об автокефалии, не надо. Он нас ввел в заблуждение. Он разделил киевский "патриархат" на части. Этот томос принес нам не столько пользы, сколько вреда. Нас обхитрили. Нам дали томос об автокефалии, соблазнили нас, а в томос записали зависимость от Константинопольского патриархата", - заявил он "Украинскому радио".

Он также подчеркнул, что новый лидер "единой церкви" Сергей Думенко-Епифаний предал своего бывшего шефа (Думенко был личным секретарем Денисенко).

"Если от киевского "патриархата" отделится эта "ПЦУ", то пусть отделяется. "ПЦУ" как была непризнанной церковью, так и остается. А киевский "патриархат" был, есть и будет. И я не отступлю от этого до конца своей жизни", - пообещал Денисенко.

Его обида вызвана тем, что экс-президент Петр Порошенко обещал ему, что управлять "единой церковью" будут двое, но с первенством Денисенко, как "патриарха", а Думенко вскоре обманул его, не захотев делиться властью. Как бы то ни было, но после 20 июня в среде украинских раскольников может произойти первый официальный раскол после их объединения.

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Филарет: Пусть эта "ПЦУ" отделяется от киевского "патриархата"

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Теги: Украина, церковь, раскол, Михаил Денисенко, Филарет



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