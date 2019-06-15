12 Октября 2020
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Политика Челябинская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

ЛДПР и КПРФ выдвинули кандидатов в губернаторы Челябинской области

Сегодня в Челябинске состоялись конференции региональных отделений КПРФ и ЛДПР по выдвижению кандидата на должность губернатора Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации областного отделения КПРФ, на мероприятии присутствовали делегаты от 38 местных отделений партии. Большинством голосов была утверждена кандидатура лидера фракции коммунистов в гордуме Челябинска Константина Нациевского.

От ЛДПР в губернаторских выборах будет участвовать депутат Госдумы РФ Виталий Пашин. Его кандидатуру поддержали единогласно. Отметим, что ранее он не исключал, что примет участие и в губернаторских выборах в Курганской области. Однако за пост губернатора в Курганской области поборется областной депутат Юрий Ярушин.

Теперь кандидатам необходимо подавать заявление в облизбирком, где ранее были приняты документы от самовыдвиженцев Алексея Текслера, Андрея Аюпова, Сергея Морозова и Александра Лебедева.

Напомним, выборы губернаторов Курганской и Челябинской области намечены на 8 сентября 2019 года.

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ЛДПР и КПРФ выдвинули кандидатов в губернаторы Челябинской области

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Теги: Виталий Пашин, Константин Нациевский, кандидаты, выборы губернатора Челябинской области



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